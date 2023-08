Toirano inaugura la nuova strada di collegamento tra centro storico e località Orti Pagliacci: il progetto finanziato dalla Regione

Questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha preso parte all'inaugurazione della nuova strada urbana di collegamento tra la località Orti Pagliacci e il centro cittadino del comune di Toirano. L’opera è stata realizzata per un costo complessivo di circa 220 mila euro, di cui 197 mila cofinanziati dal Fondo Strategico Regionale (art. 41 L.R 34 del 2016). L’intervento si è reso necessario in seguito alla valutazione di inadeguatezza idraulica del preesistente ponte sul torrente Varatella. Pertanto, tenuto conto dei vincoli strutturali e morfologici a cui è sottoposta l’area, gli uffici di Regione Liguria hanno ritenuto, in sinergia con gli uffici comunali, di intervenire con la realizzazione di un nuovo tracciato. I lavori si sono divisi in due fasi. Un primo lotto (fondi FSR 2019), propedeutico, ha interessato il risanamento delle strutture corticali del ponte permettendone l’utilizzo transitorio da parte di pedoni e veicoli. Il secondo lotto (fondi FSR 2020) ha in seguito previsto l’apertura del cantiere per costruire la via alternativa tramite immissione in via Costa. Con tale intervento, è stato possibile alleggerire la viabilità, abbattere i costi di un eventuale nuovo ponte carrabile e garantire al contempo un accesso sicuro ai pedoni mediante gli adeguamenti del ponte sul Varatella. Hanno preso parte all'inaugurazione anche le bambine e i bambini del centro estivo di Toirano.

“Trovare una soluzione sicura, resiliente e funzionale era la nostra prerogativa per risolvere nel minor tempo possibile un problema di viabilità urbana – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – che creava problemi di collegamento agli abitanti della borgata. I lavori hanno visto gli uffici tecnici regionali lavorare in prima linea su un’area morfologicamente complessa, come spesso accade lungo rii e torrenti della Liguria. Il dialogo con il Comune di Toirano è sempre stato costruttivo: con l’inaugurazione odierna possiamo archiviare l’ennesima buona pratica infrastrutturale conclusa dalla Regione Liguria insieme al territorio e agli amministratori locali”.

"Abbiamo concluso un'opera che i cittadini attendevano da oltre quarant'anni - aggiunge il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza - Ringrazio Regione Liguria e gli uffici tecnici per il costante supporto e per aver dimostrato sensibilità e competenza sul tema infrastrutture. Un grazie anche ai proprietari dei terreni agricoli nell'area interessata dai lavori, che si sono resi disponibili alla collaborazione con l'obiettivo di velocizzare le operazioni. Ora la borgata si può considerare a tutti gli effetti collegata in maniera sicura al territorio".