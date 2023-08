Garlenda, il mese di settembre vedrà la festa patronale e il pellegrinaggio a Lourdes

Ad un mese esatto dalla Festa patronale di Garlenda, che vedrà due giornate ricche di eventi dedicati alla Natività di Maria Santissima, da Confraternita e Parrocchia arriva la proposta, alla comunità di Garlenda, dell’annuale pellegrinaggio a Lourdes che si svolgerà dal 26 al 29 settembre

Dopo un grande lavoro di coinvolgimento di giovani e meno giovani svolto negli ultimi anni, la Confraternita Santissima Annunziata di Garlenda, guidata dal Priore Walter Pastorelli, si sta dedicando in collaborazione con il nostro Don Mauro Marchiano alla promozione del viaggio a Lourdes che l’anno scorso aveva visto partecipare molti confratelli, tra i quali numerosi giovani portatori che hanno tra l’altro avuto l’onore di portare la croce luminosa e, con gli altri già più esperti, la statua dell’ Immacolata Concezione, durante la processione ‘aux flambeaux’.

Grande è stata l’emozione di tutto il gruppo per la partecipazione, nel raccoglimento e nella preghiera, a tutte le celebrazioni liturgiche, in modo particolare alla processione con il Santissimo Sacramento, conclusasi nella Basilica di Pio X con l’Adorazione Eucaristica. Il nostro crocifisso ha aperto il corteo, tra l’ammirazione dei moltissimi pellegrini.

Al termine delle varie funzioni il crocifisso ligneo di Garlenda è stato circondato da numerosi partecipanti, anche stranieri, i quali hanno chiesto informazioni sulla Confraternita ed hanno voluto fotografare e toccare il crocifisso ligneo di Garlenda.

La tradizione di portare in processione i grandi crocifissi o “Cristi”, tipicamente ligure, ha origine nel XVI e XVII secolo ed è profondamente radicata nella storia sociale e religiosa delle varie comunità.

A Lourdes si vive la presenza viva del Signore, si adora la Vergine ed i luoghi che hanno visto la sua presenza, si invocano la sua grazia e le sue benedizioni. Portiamo con noi il messaggio di pace e di amore di Santa Bernadette, desiderosi di testimoniare nella vita di tutti i giorni la serenità e la ricchezza spirituale, per affrontare le difficoltà quotidiane.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro che le associazioni di Garlenda stanno facendo per promuovere le loro attività, a Garlenda ne contiamo ben quindici. É stata significativa la riunione della scorsa settimana, che vista la grande partecipazione, ha gettato ottime basi perché la Festa Patronale dell’8 e 9 settembre sia molto attrattiva e ricca di eventi religiosi e culturali - commenta il vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone - In particolare il coinvolgimento dei giovani ci fa guardare in maniera positiva al futuro associazionistico del nostro splendido paese".