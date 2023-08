Incidente in A10 a Vezzi Portio: 2 feriti al Santa Corona in codice giallo

Soccorsi mobilitati nel primissimo pomeriggio odierno per un incidente in autostrada a Vezzi Portio, nel tratto A10 tra Spotorno e Orco Feglino, in direzione Ventimiglia.

L’allarme è stato lanciato alle 13.30 e, secondo quanto riferito, il sinistro ha visto il coinvolgimento di 3 mezzi e registrato 2 feriti, di cui una con trauma toracico.

Sono intervenuti i sanitari del 118, giunti sul posto a bordo dell’automedica, e i militi della Croce Oro Mare Sezione Savona e della Croce Bianca di Spotorno che hanno trasportato entrambi i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.