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Cronaca | 18 luglio 2026, 19:30

Nasino, grave infortunio al Lago delle Ciappe: giovane turista trasportato al Gaslini

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 17

Nasino, grave infortunio al Lago delle Ciappe: giovane turista trasportato al Gaslini

Grave infortunio al Lago delle Ciappe, in località Madonna di Curagna, nel comune di Nasino, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, per un giovane turista straniero.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica e i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi.

Considerata la gravità delle ferite riportate in seguito ad una caduta, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo, che ha trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova.

Redazione

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