Alassio, da una lite per l'affitto alla scoperta di una coltivazione di marijuana: arrestato un 63enne

Nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, la Polizia di Stato del Commissariato di Alassio ha arrestato un 63enne italiano, con precedenti, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, la Volante del Commissariato è intervenuta per una discussione tra proprietario di casa e inquilino legata al pagamento dei canoni di locazione. Giunti nell’abitazione, i poliziotti hanno riportato la situazione alla calma, invitando le parti a trovare un punto d’incontro. Proprio durante l’intervento, però, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal rigoglioso orto del proprietario: tra le consuete verdure di stagione spiccavano infatti almeno sedici piante che, a un primo esame, sono apparse essere marijuana.

I successivi accertamenti dei poliziotti del Commissariato hanno permesso di accertare l’effettiva illegalità della piantagione e di rinvenire oltre 8 litri di bevanda a base di cannabis e circa 4 grammi di marijuana seccata e sminuzzata, oltre ad un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre li materiale è stato posto sotto sequestro.

"Si evidenzia - precisano dalla Questura - che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile".