Notti magiche al nuovo Zero Alassio, ogni weekend grande divertimento in riva al mare aspettando Ferragosto

Lo Zero Alassio con il ponte del 2 giugno ha ufficialmente dato inizio al suo nuovo percorso estivo. Nonostante le difficoltà nella partenza della stagione dovute alle avversità meteorologiche; la spiaggia, il ristorante e la discoteca hanno subito attirato l’attenzione del pubblico della provincia e dei turisti, offrendo agli ospiti molteplici servizi di qualità tanto di giorno quanto di notte.

In particolare le serate hanno acceso il weekend nei mesi scorsi, ogni venerdì e sabato, trasmettendo un’atmosfera coinvolgente e piena di energia, con musica e intrattenimento molto apprezzati dal pubblico dai 18 ai 35 anni.

Ora si giunge al culmine della stagione con l’imminente arrivo degli eventi di Ferragosto. Durante il mese di agosto i party riempiono il calendario andando in scena praticamente ogni giorno, tuttavia nonostante il periodo di alta stagione si mantiene sempre un occhio di riguardo per il pubblico locale offrendo promozioni speciali dedicate ai residenti delle province di Savona e di Imperia con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per il presente e per il futuro.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto si terranno le serate più attese composte da due fasi: la cena in spiaggia, con menù fisso di mare o di terra a scelta e vino incluso, e la serata alla quale si potrà partecipare sia in seguito alla cena che separatamente acquistando un ticket online oppure prenotando un tavolo.

È possibile prenotare o chiedere maggiori informazioni: visitando il sito www.zeroalassio.it; contattando il numero +39 379 2598818 (anche su WhatsApp); scrivendo alla mail club@zeroalassio.it.