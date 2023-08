Carenza di parcheggi a Varazze, la minoranza punta il dito: "Amministrazione cieca, sorda e senza idee"

"In questi giorni a Varazze il problema parcheggi si é rivelato ancora una volta un problema enorme sia per i residenti che per i turisti che vorremmo accogliere. Si parla di anche 1 ora e mezza per trovare un parcheggio".

A dirlo è il gruppo consiliare di minoranza "Varazze Domani" che ha puntato il dito contro l'amministrazione per la carenza di parcheggi, problema che si riscontra soprattutto nei fine settimana.

"É inutile continuare a favorire la creazione di nuove abitazioni anche svincolando un albergo dopo l'altro senza avere un minimo di progettualità in tema posti auto. Come gruppo Varazze Domani abbiamo sempre auspicato la progettazione di un parcheggio interrato multipiano nella piazza del mercato e con l'occasione restituire anche un po di alberi ed ombra ad una città con sempre meno 'verde'" continuano dall'opposizione varazzina.

"Speravamo che l'attuale amministrazione facesse dei passi importanti in questa direzione ( del resto lo aveva promesso in campagna elettorale) ma ci siamo sbagliati - concludono i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo "Roby" Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti - Purtroppo non ci resta che constatare quanto l'amministrazione sia cieca, sorda e senza idee. Il 'libro dei sogni' che viene spesso decantato dalla giunta siamo ormai certi rimarrà soltanto un libro".