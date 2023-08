Albenga, al professor Gino Rapa il Premio alla Cultura: la petizione del gruppo Facebook Alassiowood

Gino Rapa Premio alla Cultura: è ciò che auspicano i membri del gruppo Facebook Alassiowood, che proprio in queste ore hanno lanciato una petizione da consegnare al Comune di Albenga.

Queste le motivazioni dell’iniziativa in favore del premio al professor Rapa: “Per il suo impegno educativo come docente – spiegano con post su Facebook i membri di Alassiowood -, civile per la difesa dell'ospedale di Albenga, la lotta alla cementificazione e per aver contribuito con i proventi dei suoi libri a supportare l'Istituto Pediatrico G. Gaslini”.

“Inoltre, il professor Rapa ha contribuito a promuovere l'immagine della città di Albenga con la creazione del premio Fionda di Legno che, nel tempo, è stato assegnato a personaggi di indiscussa fama e valore”.

Dopo tanti premi da lui stesso consegnati, chissà se proprio il portavoce dei Fieui di caruggi Gino Rapa riceverà questo importante riconoscimento?

La petizione è disponibile QUI.