Cade con la moto in autostrada tra Varazze e Arenzano: centauro ricoverato, code direzione Genova

Nessuna grave ferita per la vittima ma qualche ripercussione sul traffico in direzione Genova tra Varazze e Arenzano.

Questo il bilancio dell'incidente verificatosi intorno alle 19 di oggi, 16 agosto, nel tratto già citato di autostrada A10 che ha visto protagonista un centauro il quale, secondo quanto riferito, avrebbe perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo cadendo a terra ma senza coinvolgere altre vetture.

Ancora ignote le cause del sinistro, che pare essere avvenuto in piena autonomia da parte dell'uomo alla guida. Per lui è stata mobilitata un'ambulanza della Croce Rossa di Varazze al fine di verificarne le condizioni (non gravi) e trasportarlo in codice giallo al San Paolo di Savona.

Nel mentre il personale operativo dell'ente gestore della tratta si è mobilitato per regolare il traffico e provvedere alle operazioni di messa in sicurezza dell'area.