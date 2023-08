Raid di furti in tre bar del centro di Savona, rubati fondo cassa e cellulari

Tre bar del centro, stessa tecnica usata per aprire e le saracinesche dei locali, tagliando il lucchetto, ed entrare rubando il fondo cassa ed alcuni oggetti di valore all'interno, come iPad e cellulari.

I locali sono la Latteria di piazza Chabrol, Gastrò di via Aonzo e il bar Gavotti, presi di mira dai ladri, in meno di una settimana. Si presume che i malviventi siano due, in base ad alcune tracce lasciate e in un caso ci sarebbe un testimone.

Nel caso del furto al Gastrò sono state trovate tracce di sangue a terra, forse uno dei ladri si è ferito nel forzare la saracinesca o durante il furto, mentre al caffè Gavotti era la terza volta che i ladri entravano nel locale.

Ora i titolari dei locali della zona di piazza Chabrol prevedono di organizzarsi installando un sistema di videosorveglianza, un deterrente ma anche uno strumento che in alcuni casi ha permesso di identificare i responsabili di furti o atti di vandalismo.