Una stazione radioamatoriale dal faro di Vado collegata con tutto il mondo

In occasione del “26th International lighthouse lightship weekend” l'A.R.I (Associazione Radioamatori Italiani) Sezione di Savona in collaborazione con W.A.I.L. Worked All Italian Lighthouses, A.R.L.S. Amateur Radio lighthouse Society ed I.L.L.W International Lighthouse Lightship Weekend attiverà una stazione radioamatoriale nella collinetta immediatamente alle spalle del faro, una postazione radio, tale da permettere loro di effettuare collegamenti con i radioamatori e i fari partecipanti all'evento nel mondo.

Faranno e riceveranno chiamate in onde corte banda “HF" e "VHF", trasmettendo la propria posizione ed il nominativo IQ1SV legato all'evento. Per l’occasione verrà realizzata una cartolina QSL dedicata a conferma del collegamento ed inoltrata a tutte le stazioni contattate. In totale, la manifestazione coinvolge una media di 500 fari in oltre 50 nazioni (dalla nascita ad oggi, sono oltre 90), e si svolge ogni anno nel terzo fine settimana di agosto.

Quest'anno sono diversi gli obiettivi prefissati dagli organizzatori: promuovere la consapevolezza pubblica dei fari e delle navi-faro; incentivarne la conservazione e il restauro; favorirne la visita da parte del pubblico; ricordare la dedizione di coloro che servivano e servono come guardiani dei fari; far conoscere la figura del radioamatore e del servizio che esso svolge; promuovere, inoltre, il territorio su cui i fari insistono; nonché avvicinare i giovani all'hobby radioamatoriale. Per l'edizione 2023 saranno 350 i fari partecipanti, di cui 9 in Italia.