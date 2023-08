Savona piange Francesco Calandrelli: "Una persona bella come poche"

In molti a ricordarlo al termine della funzione religiosa come una persona unica. I tanti amici, i colleghi della cooperativa Coedis, i tanti cacciatori: "Per tanti sei stato un amico vero, un collega di lavoro insostituibile, un compagno di caccia unico. Lo sei stato da sempre e sino alla fine, la porta di casa tua è rimasta aperta fino all'ultimo giorno. Fino a che il tuo corpo te lo ha permesso ci hai concesso la tua compagnia e se pur con un filo di voce non hai mai smesso di telefonarci o inviarci audio messaggi. Sei una persona bella come poche, un esempio da seguire, grazie di tutto Fra".