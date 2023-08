Andora, problemi tecnici alle pompe di Villa Fontana: "Miasmi ma nessun divieto di balneazione"

Nessuna richiesta al Comune di Andora di emettere un'ordinanza di divieto di balneazione, notizia sparsasi sui social network nella mattinata. a smentire ogni voce è lo stesso Comune.

"Questa mattina alle ore 8.00, la ditta incaricata dal Comune di Andora di controllare, per tutta la stagione estiva, le condotte delle acque bianche andoresi che raggiungono il mare, ha segnalato sentore di miasmi" si legge nella nota diramata dall'Amministrazione Demichelis di concerto con le Autorità Militari Competenti e con l'Ufficio Tecnico Comunale.

"Il Comune ha subito avvertito il gestore Rivieracqua che ha inviato un tecnico, il quale ha verficato che le pompe della centrale di pompaggio fognaria di Villa Fontana erano ferme per cause non note - aggiungono - Il fermo delle pompe aveva provocato l'innalzamento dei reflui nelle condotte e i conseguenti miasmi. L'immediato riavvio delle pompe, ha riportato i livelli alla normalità nel giro di un paio d'ore".