Rigassificatore, le associazioni scendono in piazza il 23 agosto: "Ecosistema, ambiente e salute non si possono barattare con altri beni"

Ci saranno anche "Vivere Vado" e altre numerose associazioni di cittadini il prossimo 23 agosto in presidio davanti al municipio vadese per far sentire la propria voce nell'incontro che vedrà protagonisti il presidente Toti (commissario di governo per l'opera), il Comune vadese, l'Autorità Portuale, Snam e Rina.

"Pensiamo che il primo interlocutore di chi vuole intervenire sul territorio, e a maggior ragione nei casi di questa rilevanza ed impatto, debba essere la cittadinanza nella maniera più diretta possibile" è la primaria motivazione che spiegano da Vivere Vado in una nota.

"Crediamo che sia più che mai opportuno che i cittadini vadesi e dell'intero comprensorio, le associazioni, i gruppi che a vario titolo vogliono vederci chiaro e far sentire la propria voce non siano assenti da una scena costruita per escluderli - aggiungono - Vogliamo che i 'decisori' sappiano che i cittadini ascoltano e vedono bene quello che nelle stanze chiuse stanno facendo: pretendiamo che queste stanze siano aperte!".

L'invito ai cittadini è quindi per le 14.30 del prossimo mercoledì 23 agosto "per chiedere un confronto vero sul rigassificatore che preveda anche l'opzione zero".

"Non siamo d'accordo con chi, come Toti, dice di voler parlare solo con chi gli dà ragione e al limite allunga la mano per avere una mercede" aggiungono le associazioni organizzatrici ricordando le condizioni dettate dal governatore per poter aprire un confronto, ossia quelle di proporre migliorie e non porre dei veti, come appunto la citata "opzione zero".

"Non siamo interessati a barattare la salute e l'ambiente con altri beni, vogliamo che ecosistema e pubblica incolumità siano garantite sopra ogni altro interesse e vogliamo che queste garanzie siano discusse con la massima ampiezza e chiarezza" chiosano i promotori dell'iniziativa.

Nella piazzetta antistante il municipio vi saranno anche i membri dell'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana della provincia di Savona e regionale: "Questo rigassificatore non deve essere realizzato al largo della nostra costa, né altrove: dobbiamo iniziare da qui e affrontare davvero il problema dell'emergenza climatica. Il 23 agosto noi ci saremo!" affermano la co-portavoce dei Verdi Simona Simonetti e la coordinatrice di Sinistra Italiana savonese, Carla Nattero.