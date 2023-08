Alassio, in quattro accerchiano un minorenne sul treno e lo rapinano: arrestati dai carabinieri

In quattro accerchiano un ragazzo minorenne sul treno nel tragitto Albenga-Alassio e lo rapinano minacciandolo con una bottiglia di birra: arrestati poco dopo dai carabinieri. È accaduto stamani, 21 agosto, sul treno partito da Albenga alle 7.04 in direzione ponente.

La giovane vittima è un turista di Carignano, in provincia di Torino, che si stava recando a Diano Marina. I quattro soggetti, tutti di origine nordafricana, di cui tre residenti a Milano e uno a Nichelino (Torino) lo hanno costretto a consegnare quanto aveva con sé, tra cui il telefono cellulare, un carica batterie, un profumo. Non contenti, lo hanno successivamente costretto con la forza a scendere alla stazione di Alassio, minacciandolo con una bottiglia di birra e, una volta arrivati, gli hanno strappato la catenina in oro con il ciondolo a forma di croce, dandosi poi alla fuga.

Il giovane, particolarmente spaventato per l’accaduto, ha immediatamente avvertito i carabinieri tramite chiamata al 112. Giunti sul posto, in pochi minuti, grazie anche alla descrizione dettagliata della vittima, sono riusciti a rintracciare i quattro stranieri in via Volta, angolo piazza Sant’Ambrogio, e posto in arresto alle 7.35.