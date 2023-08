Arrestato dai carabinieri ad Albenga per tentato furto alla panetteria F.lli Reale: ha patteggiato la pena

A finire in manette questa mattina un 23enne bulgaro, residente in provincia di Savona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, autore nelle prime ore odierne di un tentato furto ai danni della panetteria pasticceria F.lli Reale di viale Martiri della Libertà di Albenga (leggi QUI).

Il giovane, la scorsa notte, aveva tentato di introdursi all’interno dell’attività commerciale mediante lo sfondamento della porta a vetri dell’ingresso principale.

Ad allertare i carabinieri è stata la pronta segnalazione al “112” di una cittadina che, poco dopo le 3 di notte, aveva notato un uomo, vestito con t-shirt, pantaloncini e cappellino da basket di colore scuro, che aveva tentato di introdursi all’interno del locale mediante lo sfondamento della porta.

Immediato è stato l’intervento degli equipaggi della stazione e della sezione radiomobile dei carabinieri di Albenga, che peraltro si trovavano a poca distanza, impegnati nella quotidiana attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati, in particolare quelli predatori. In breve tempo sono riusciti a rintracciare e bloccare l’autore del reato nella vicina via dei Mille che, all’esito degli accertamenti, è stato quindi arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Lo straniero, temporaneamente ristretto all’interno delle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Albenga, questa mattina è stato accompagnato al Tribunale di Savona per l’udienza di convalida e giudizio direttissimo, a seguito del quale ha patteggiato la pena.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.