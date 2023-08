L’Aeroclub di Villanova piange Lino Gioberti, socio fondatore. Il nipote: “Vola Lino, non ci dimenticheremo di te”

Si è spento Lino Gioberti, avrebbe compiuto 94 anni il 23 settembre. Lo piange Alassio e l’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure con base a Villanova d'Albenga, di cui fu socio fondatore.

Il nipote Alessandro lo ricorda sulla pagina Facebook del club villanovese con un lungo post.

“Lino: ‘Bhe, ora prendi i comandi tu, Alessandro!’ , Alessandro :’Ma Zio poi l'Aereo cade !!’ , Lino:" Fidati e segui la mia voce, questo è l'altimetro , questo il viro sbandometro , se spingi con delicatezza la cloche scendi , se la tiri verso di te sali ..’ . Queste parole non le ho mai scordate e sono rimaste impresse nel mio cervello da quando avevo 9 anni comprese le immagini di quel primo volo nel lontano 1979 con il Siai Marchetti 205. Lino oggi ci ha lasciati e con lui se ne va un pezzo di storia del nostro sodalizio. Socio dal 1966 ,come indicato dalla sua scheda che ho recuperato nell'archivio storico.

Un uomo buono, silenzioso e sempre attento a non urtare i sentimenti altrui efficace nell'appianare le divergenze quando si presentavano, purtroppo devo constatare che queste doti, perché di questo si parla pensando a Lino, sono molto rare o addirittura scomparse. Un ottimo pilota, attento e preciso. Ci ha lasciato la sua passione e il nipote Ivan ora pilota di linea e ottimo istruttore del nostro sodalizio, confermando che la passione per il volo non l'ha passata solo a me. Ricordo con simpatia una delle ultime assemblee generali alla quale aveva partecipato per votare il nuovo presidente, 8 o 9 anni fa, ed era l'unico ad aver scritto il mio nome, anche se non ero candidato, ci aveva visto lungo? Ovviamente ho ricordi bellissimi e personali di affetto che prescindono dall'Aero Club ma questa è un'altra storia. Vola Lino e abbraccia Lucia, tua moglie, che ti ha preceduto e sopportato nelle lunghe attese sui divanetti dell'Areo Club, attese che dimenticava velocemente vedendoti felice scendere dall’aereo, anche questo è Amore. Sicuramente ti aspetta a braccia aperte per fare il tuo ultimo trasferimento verso il campo azzurro che sta in cielo, non ci dimenticheremo mai di te”.

I funerali si terranno nel pomeriggio odierno, 21 agosto, alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, ad Alassio.