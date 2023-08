Un nuovo colpo del "ladro del centro", scassinata la saracinesca della gelateria InSisto

Ancora un colpo in un locale del centro città. Ad essere preso di mira, dopo altri tre bar nella zona di Piazza Chabrol e a distanza di qualche giorno, è stata la gelateria InSisto in via Manzoni.

Il ladro si è aperto un piccolo varco, scassinando la saracinesca e ricavando uno spazio per introdursi all'interno del negozio rubando poi qualche euro di fondo cassa. Questa volta, oltre alle telecamere del locale, ci sarebbe anche una persona che sentendo dei rumori è andata alla finestra e ha visto un uomo fuggire.

“Intorno alle 3,40 ho sentito un rumore – dice – e ho guardato dalla finestra ma non ho visto nulla di strano. Ma mentre stavo rientrando ho visto un uomo scappare di corsa per la via”.

A permettere di identificare il ladro ci sono anche le telecamere che il titolare del locale Alessandro Attilio ha installato recentemente.

“Sicuramente è una persona piccola, forse un ragazzino, per essere passato in uno spazio così piccolo - dice Attilio – per fortuna da poco avevo messo le telecamere che aiuteranno a capire chi è entrato. Metterò il video a disposizione dei carabinieri così potranno identificare il ladro. Il fondo cassa era poco ma il danno è importante. Avevo cambiato la serranda da poco ed è costata quasi 1500 euro".