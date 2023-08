Raccolti oltre mille euro dalla Caritas diocesana di Savona con lo spettacolo "Non debemus, non volumus, non possumus"

Ammonta a 1.300 € la somma delle offerte raccolte il 24 luglio sera alla fortezza del Priamar in occasione dello spettacolo "Non debemus, non volumus, non possumus", promosso dalla Diocesi di Savona-Noli con il patrocinio del Comune per il bicentenario della morte di papa Pio VII e messo in scena da Teatro Madness con la partecipazione di altre associazioni e gruppi locali.