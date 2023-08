Scuole Pertini di Savona, lavori di completamento di due nuove aule per il prossimo anno scolastico

Per completare i lavori delle due nuove aule alle scuole Pertini, in vista dell'anno scolastico che inizierà tra una quindicina di giorni, sono ancora necessari interventi all'impianto elettrico ed altri lavori di risanamento e di finitura.

I lavori rientrano nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali e hanno come obbiettivo il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà comunale dai fini dell'efficientamento energetico e il rispetto delle norme per la sicurezza.

Il Comune ha deciso di affidare i lavori alla Ecofin, impresa che ha già fatto la prima parte di intervento per la realizzazione delle due nuove aule e i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico.

”Inizialmente era stata valutata l'ipotesi di intervenire attraverso la ditta affidataria della manutenzione degli stabili comunali -spiega Palazzo Sisto - ma gli impegni manutentivi contrattuali già assunti e programmati non consentono, nell'immediato, l'esecuzione di quanto necessario”.

Per trovare un'impresa sarebbe stato necessario avviare una nuova selezione delle imprese ma “sia in termini di sicurezza del cantiere e in termini di operatività, come l'interferenza con l'impresa già affidatari dei lavori. Per questo motivo il Comune ha deciso di affidare il completamento delle aule alla Ecofin.