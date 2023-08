Pontinvrea, martedì 29 agosto apre l’ambulatorio infermieristico di prossimità

A partire da martedì 29 agosto sarà aperto l’ambulatorio infermieristico di prossimità nel comune di Pontinvrea.

L’ambulatorio sarà gestito dal personale di ASL2 del Distretto Sanitario Savonese e sarà operativo il martedì ed il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 presso il locale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, in piazza dell’Indipendenza 25.

La collaborazione tra ASL2 e Comune ha portato a questo importante risultato che vedrà operare l’infermiere di comunità in questa peculiare realtà dell’entroterra.

Particolarmente soddisfatto il Sindaco, Matteo Camiciottoli, che sottolinea come con l’apertura dell’ambulatorio, servizio di estrema importanza per la popolazione, si possa provare a fermare lo spopolamento sistematico dei piccoli comuni come Pontinvrea.

“L’obiettivo di questo servizio – riferisce la dott.ssa Monica Cirone Direttore Socio Sanitario - è quello di fornire una capillare risposta di assistenza infermieristica direttamente sul territorio di residenza della popolazione attraverso anche la massima integrazione con il medico di medicina generale”.

All’interno della struttura si potranno ricevere le seguenti prestazioni infermieristiche: Terapia iniettiva intramuscolare, Medicazioni semplici, Rilevazione parametri: pressione arteriosa, emoglobina glicata, stick glicemico, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno, Gestione cateterismo vescicale, Gestione stomie, Educazione terapeutica.

L’Ambulatorio funzionerà ad accesso diretto senza prescrizione ad esclusione della terapia iniettiva che avviene tramite la prescrizione del Medico di Medicina Generale o dei Medici Specialisti.