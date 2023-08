Installazioni artistiche in Lungomare Europa a Varazze, la minoranza attacca: "Molti dubbi, si inserisce in un percorso che va messo in sicurezza"

"È questo il caso della posa di opere d’arte (non si sa di quale artista o quali siano tali opere) su Lungomare Europa in corrispondenza delle arcate in zona Baia del Corvo. Come gruppo di opposizione abbiamo protocollato una interrogazione che verrà discussa in Consiglio Comunale perché molti sono i dubbi in merito alla procedura e all’opportunità di questo progetto che va a inserirsi in un percorso naturalistico che prima di tutto dovrebbe essere messo in sicurezza ed avere tutti i servizi necessari ad oggi mancanti o fortemente deficitari (illuminazione, punti di raccolta dei rifiuti, servizi igienici, videosorveglianza e presidio del territorio, tutela e valorizzazione delle ricchezze naturali e dei manufatti umani, una revisione e messa in ordine del primo tratto di accesso ad oggi male integrato con la parte a levante della città e per nulla adeguato)" spiegano dall'opposizione.