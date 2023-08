Incendio Borghetto-Toirano sotto controllo: rientro alla base per i mezzi aerei (FOTO e VIDEO)

Ultimi lanci per i mezzi aerei operativi sull’area interessata dal vasto incendio tra Borghetto e Toirano divampato nel primo pomeriggio di oggi: si torna alla base, dopo un pomeriggio difficile anche a causa delle condizioni meteo avverse, con le fiamme sotto controllo, ma non ancora completamente domate.

Due elicotteri regionali, decollati da Genova e da Imperia sono giunti sul posto intorno alle 15, mentre i due Canadair sono giunti poco prima delle 18: fondamentale il loro intervento, perché la zona interessata dal rogo, sul confine tra Borghetto e Toirano, in una zona in prossimità di una cava, sopra il vecchio cimitero, è particolarmente boscata e quasi irraggiungibile con mezzi di terra.

Tuttavia, l’intervento dei Canadair è stato oggetto di attenta valutazione tra le 16.30 e le 17.30 in quanto era necessario disattivare una linea elettrica molto importante. È stato infine deciso di disattivarla e far intervenire i due mezzi aerei in quanto la particolarità della morfologia del territorio non permette, purtroppo, nessun altro tipo di attività di spegnimento.

Stanno operando sul posto anche 23 unità Vigili del fuoco, di cui 8 volontari, e 28 unità di volontari Aib della Protezione civile, provenienti da diverse località.

Per la particolare situazione di criticità, è previsto il presidio notturno, con attività di controllo e monitoraggio sul posto.

Nel corso del pomeriggio, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha preso parte alla mobilitazione dei soccorsi e proprio dalla zona a ridosso delle fiamme ha fornito il punto della situazione. "In questo momento siamo moderatamente più ottimisti – ha dichiarato ai microfoni di Savonanews -: grazie al fatto che le condizioni meteo sono migliorate, sono potuti intervenire anche due Canadair oltre ai due elicotteri che già operavano. I volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i carabinieri forestali sono tutti operativi e speriamo bene" (QUI l’intervista completa).

"Eravamo pronti a fronteggiare l'emergenza acqua relativa all'allerta arancione e ci stavamo preparando con i volontari della Protezione civile, nessuno si aspettava di dover fronteggiare anche l'emergenza fuoco - il commento di Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano -. Per fortuna la macchina dei soccorsi ha e sta funzionando brillantemente; ringrazio i nostri volontari che insieme a tutti quelli del territorio limitrofo a strettissimo giro erano già sul posto".

"Si è rivelato anche un valore aggiunto il distaccamento volontari Vigili del Fuoco di Toirano, che è giunto sul posto e ha operato insieme ai Vigili del Fuoco di Albenga e ai volontari forestali. Un disastro inaspettato che speriamo, grazie anche all'arrivo dei Canadair rientri presto".

Nel frattempo, emergono le prime ipotesi sulle cause che hanno provocato il rogo. Secondo quanto trapelato, non è da escludere che le fiamme siano divampate per il malfunzionamento di un traliccio.