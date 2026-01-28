Allarme odore di gas a Villanova D’Albenga e in zone limitrofe: Italgas rassicura i cittadini

Un forte odore di gas ha destato preoccupazione nel pomeriggio di oggi a Villanova D’Albenga e nelle zone limitrofe. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco, dopo aver percepito l’intenso odore, generando apprensione tra i cittadini.

A chiarire la situazione è stata Italgas, che sta operando per lavori di manutenzione della rete di distribuzione. “A causa di una errata manovra tecnica, si è verificato un travaso accidentale di una minima quantità di sostanza odorizzante – spiegano dall’azienda -. Si tratta di una sostanza che, in conformità alla normativa vigente, viene aggiunta al gas naturale, di per sé inodore, per renderlo percepibile all'olfatto. L'odorizzante non nuoce alla salute e l'evento di oggi non ha generato rischi per i residenti né per l'ambiente circostante».

Il sindaco Pietro Balestra ha subito ringraziato “per la nota che spiega la problematica occorsa oggi e tranquillizza tutti i cittadini”.