Incendio Borghetto-Toirano, dopo una notte di lavoro, è sotto controllo: si prosegue con lo spegnimento

Notte di intenso lavoro per Vigili del fuoco e volontari Aib impegnati nelle attività di spegnimento del vasto incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 26 agosto, tra Borghetto e Toirano: la situazione è tornata sotto controllo. Cambio turno stamani, ma restano diverse le squadre operative a terra, mentre, per il momento, non è previsto l’intervento dei mezzi aerei.

Se nel tardo pomeriggio di ieri, grazie all'intervento di due Canadair che hanno operato unitamente ad altrettanti elicotteri, le fiamme erano state quasi domate, in serata, complice lo stop obbligato dei lanci dei mezzi aerei, la situazione sì era purtroppo ulteriormente complicata, con un nuovo peggioramento: le fiamme si erano infatti estese in direzione Ceriale.

Nella giornata di ieri hanno operato , a partire dalle 15 circa, due elicotteri regionali, decollati da Genova e da Imperia, mentre i due Canadair sono giunti poco prima delle 18: fondamentale il loro intervento, perché la zona interessata dal rogo, sul confine tra Borghetto e Toirano, in una zona in prossimità di una cava, sopra il vecchio cimitero, è particolarmente boscata e quasi irraggiungibile con mezzi di terra.

Tuttavia, l’intervento dei Canadair è stato oggetto di attenta valutazione tra le 16.30 e le 17.30 di ieri in quanto era necessario disattivare una linea elettrica molto importante. È stato infine deciso di disattivarla e far intervenire i due mezzi aerei in quanto la particolarità della morfologia del territorio non permetteva, purtroppo, nessun altro tipo di attività di spegnimento.

Oltre ai mezzi aerei, importante lo spiegamento di forze coinvolte sul posto ieri: 23 unità Vigili del fuoco, di cui 8 volontari, e 28 unità di volontari Aib della Protezione civile, provenienti da diverse località.

Emergono le prime ipotesi sulle cause che hanno provocato il rogo. Secondo quanto trapelato, non è da escludere che le fiamme siano divampate per il malfunzionamento di un traliccio.