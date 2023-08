La pioggia anticipa il controesodo di fine agosto: code e rallentamenti in autostrada verso Piemonte e Lombardia

Domenica mattina di code e rallentamenti sulle principali direttrici di traffico della nostra provincia. In un weekend già previsto come da "bollino rosso" per il ritorno verso le grandi città del Nord Italia di fine agosto, il maltempo e l'allerta arancione su tutta la nostra regione hanno fatto scattare il controesodo fin dalle prime ore della giornata.

Ancora una volta ad essere maggiormente soggette al traffico sono state le autostrade A10 nel ramo di ponente e l'A6 verso Torino, con code a tratti tra Andora e Savona in direzione Italia segnalate già da prima delle 10 del mattino, con le maggiori criticità registratesi proprio tra la città dell'estremo ponente e Albenga (3 km di coda alle 10.30).

I disagi si sono poi ripercossi, senza però incolonnamenti, anche tra Altare e Ceva a causa della pioggia.

Non si sono invece registrati particolari criticità nella tratta di A10 di competenza di Autostrade per l'Italia nel levante savonese.