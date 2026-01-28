Savona, semafori in tilt tra corso Viglienzoni e via Luigi Corsi, disagi alla viabilità

Ancora problemi ai semafori cittadini. Questa volta ad andare in blocco è stato l’impianto semaforico tra Corso Ricci e corso Viglienzoni e via Luigi Corsi, dal ponte di Santa Rita. I semafori si sono guastati, causando problemi al traffico e lunghe code, e rendendo necessario l’intervento della polizia municipale per regolare il flusso veicolare.

I tecnici dovranno individuare il problema che ha causato il blocco e riattivare l’impianto semaforico.

Non si tratta del primo episodio di criticità legato alla segnaletica luminosa in città: solo lo scorso anno, infatti, erano state necessarie ampie operazioni di sostituzione e manutenzione dei semafori guasti in diverse zone di Savona, tra cui proprio via Luigi Corsi e via Montenotte. In quel caso l’amministrazione aveva avviato un intervento straordinario per sostituire e sincronizzare più impianti rotti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il flusso del traffico veicolare. Ancora prima era rimasto a lungo guasto il semaforo pedonale a chiamata di Corso Mazzini.