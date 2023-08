Scoppia il litigio e un 17enne colpisce il coetaneo all'addome: trasportato in codice rosso al Santa Corona

Una lite sfociata poi in un accoltellamento.

Questo l'epilogo di una vicenda avvenuta intorno alle 13.00 sulle alture di Varazze nella foresteria dell'Eremo del Deserto.

A seguito di una lite scattata per futili motivi, infatti un 17enne ha colpito il coetaneo all'addome.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e della Croce Rossa varazzina che ha trasportato il giovane in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietro Ligure.

Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare le indagini del caso. Il 17enne è stato portato in caserma per accertamenti.