E' stato lanciato l'allarme intorno alle 18.30 per un incidente avvenuto sul rettilineo del Merello sull'Aurelia a Spotorno.

Un'auto per cause ancora da accertare si è cappottata e ha colpito due auto parcheggiate a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in asse la macchina. Fortunatamente non si sono registrati feriti.