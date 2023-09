“E poi siamo finiti nel vortice”: Annalisa vince il premio RTL 102.5 Power Hits e annuncia l’uscita del nuovo album

Vince il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 Siae per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia con “Mon Amour” e annuncia la data del nuovo album di inediti “E poi siamo finiti nel vortice”, in uscita il 29 settembre: la savonese Annalisa, Nali per i fan, è inarrestabile.

“È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni – spiega Annalisa con un post sul suo profilo Instagram -. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte”.

Unica donna da 3 anni ad arrivare al numero uno della classifica ufficiale Fimi/Gfk, con 3 hit al vertice delle classifiche radiofoniche e di vendita, 8 Dischi di Platino, il sold out per il suo primo concerto al Forum di Assago il 4 novembre, fresca di matrimonio, Annalisa sta davvero vivendo una fase magica della sua vita e della sua carriera di cantautrice.

Prima con “Bellissima”, poi con “Mon Amour” e infine con “Disco Paradise”, quest’ultima incisa con Fedez e Articolo 31, un successo dopo l’altro: grazie al racconto, Nali ci accompagna in continue trasformazioni e narrazioni che rappresentano il sali-scendi della vita, con sconfitte e vittorie.

Intanto, la “Bellissima” del pop italiano ha già registrato il sold out per la sua “prima volta” al Forum di Assago, unico evento live della cantautrice nel 2023, in programma per il 4 novembre. Ma niente paura: per i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto, arriva il tour 2024, “Tutti nel vortice Palasport”. Queste le date: 6 aprile Firenze, 10 aprile Milano, 12 aprile Bari, 13 aprile Napoli, 19 aprile Padova, 21 aprile Roma.