Spotorno, nei prossimi mesi incontri pubblici per il futuro rigassificatore. Dalla minoranza richieste di confronto

Al momento la vicenda è, seppur con iter accelerato, ancora agli inizi. Eppure c'è grande curiosità da parte dei cittadini di Spotorno e di tutto il comprensorio del Golfo dell'Isola su quel che riguarderà il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a pochi passi dalle coste del comprensorio.

Nella giornata di ieri (29 agosto, ndr) a Genova i sindaci dei quattro Comuni coinvolti in maniera meno diretta dal posizionamento dell'impianto hanno incontrato la struttura commissariale per una primo approccio informativo sul tema (leggi QUI).

Informazioni che la minoranza chiede siano il quanto più possibile condivise. Nelle scorse ora entrambi i gruppi di opposizione hanno scritto al sindaco Fiorini chiedendo un confronto e un coinvolgimento quanto più ampio possibile. Come spiega il capogruppo di "Noi per Spotorno che Vorrei", Massimo Spiga.

"L'incontro è nato grazie alla lettera che i gruppi di minoranza dei Comuni di Spotorno e Noli hanno inviato in data 30 luglio al presidente Toti e ai sindaci del Golfo dell'Isola - sottolinea Spiga - Al sindaco chiediamo pertanto, di relazionarci per iscritto sull'esito della discussione, per poter rendere partecipi i nostri concittadini della problematica e delle richieste di contributi che si sono avanzate nella nostra missiva".

Impegno richiesto anche dal consigliere Caviglia Bardini con un'altra lettera indirizzata al primo cittadino , proprio come fatto dai colleghi di opposizione, e a cui lo stesso Fiorini non si sottrae: "Come per qualunque cittadino interessato, daremo tutte le informazioni che ci giungeranno a chiunque, a prescindere dalla carica: questo per significare che non vi sono informazioni riservate ai consiglieri o ai cittadini, risponderemo a tutti a prescindere dalla carica. Cercheremo di organizzare punti informativi, perché riteniamo l'informazione alla popolazione sia fondamentale e non solo monotematica o monocanale".

Saranno previsti anche uno o più incontri pubblici su un tema così sentito: "La riteniamo la forma più doverosa in questa fase, sia coi tecnici della Regione che con quelli di Snam (i soli a poter dare risposte tecniche) - continua il sindaco - L'idea è di organizzarne alcuni a livello di comprensorio, perché i dubbi nella popolazione di Spotorno sono gli stessi in quella di Bergeggi, di Noli e di Vezzi Portio".

"Quindi se in tempi brevi si riuscirà a farlo col supporto di Regione o altrimenti saremo noi, attraverso esperti, a spiegare quel che sappiamo, ognuno per la propria competenza spiegando e chiarire quel che succederà, come succederà o come non farlo succedere in modo che ognuno possa costruire la propria opinione personale e dare una risposta ai pochi dubbi" chiosa il primo cittadino.