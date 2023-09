La giovane genovese Virginia Lampis medaglia d'oro ai mondiali di Taekwondo

“Virginia Lampis è la prima atleta ligure a vincere un titolo internazionale nella storia del taekwondo. Ai mondiali under 15 di Sarajevo, l’atleta genovese classe 2010, in forza alla Scuola Taekwondo Genova, ha sbaragliato la concorrenza di avversarie croate, messicane, greche e tedesche, portando l’Italia sul tetto del mondo. Complimenti a Virginia, che ad appena 13 anni hai già scritto la storia di questo sport in Liguria”.

Questo il commento dell’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro dopo la medaglia d’oro ai mondiali cadetti di taekwondo di Virginia Lampis, già medaglia di bronzo agli Europei 2022 a Malta.

"Virginia è sempre stata un talento indiscusso, unanimemente riconosciuto.. ma conquistare un titolo Mondiale è difficile, delicato e pieno di insidie che sono rappresentate dal valore degli avversari, dal contesto in cui si combatte, dall'equilibrio psicofisico ed altri fattori che incidono nelle prestazioni. Non abbiamo parole per dirle brava!" scrive la pagina social della scuola Taekwondo Genova.