L'istituto comprensivo cambia dirigente: a guidarlo sarà la dottoressa Marina Orselli

Cambio di dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo di Spotorno dal prossimo 1 settembre. Alla guida dell'istituzione scolastica del Golfo dell'Isola, dopo 4 anni di servizio, non vi sarà più la dottoressa Maria Rosalba Malagamba ma, dall'1 settembre, sarà la dottoressa Marina Orselli.

"In questi 4 anni abbiamo trovato nella dottoressa Malagamba non solo una dirigente preparata ed attenta alle mutevoli esigenze della Scuola, ma anche un'ineguagliabile alleata nell’affrontare le sfide imprevedibili che ci sono state poste davanti, prima fra tutti l’epidemia da Coronavirus" afferma l'Amministrazione comunale spotornese.

"La dottoressa Malagamba, in collaborazione con il personale scolastico, con l'Amministrazione Comunale e con il Consiglio di Istituto - continuano - ha portato avanti numerosi progetti tra cui si ricorda il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Golfo, l'annuale conferma della certificazione Eco-Schools, il potenziamento linguistico, il supporto dello psicologo per gli alunni dell'istituto, la gestione della refezione scolastica, i laboratori di ceramica e tantissimi altri".

"Ma l’eredità più preziosa che la dottoressa Malagamba ci lascia - sottolineano dal Comune - è il tavolo tecnico permanente costruito a quattro mani insieme alle Amministrazioni Comunali in occasione dell’epidemia di Covid che ha messo insieme Istituto Comprensivo, Amministrazione Comunale, Consiglio di Istituto e gestore della refezione scolastica permettendo di affrontare in modo ottimale e sinergico le criticità sanitarie, logistiche e organizzative scaturite durante i difficilissimi mesi della pandemia. I risultati del lavoro di questo tavolo sono stati di tale portata che esso è divenuto ormai un appuntamento mensile di confronto costruttivo tra i vari soggetti coinvolti nell'universo scolastico, costituendo un tavolo di lavoro permanente Scuola-Amministrazioni Comunali".

"Il sindaco Mattia Fiorini, l’assessore Gianluca Giudice ed i consiglieri delegati Isabella Iozzo e Simone Pastorino desiderano quindi ringraziare a nome di tutta la nostra Comunità la dott.ssa Malagamba per l'impegno prestato in questi 4 anni, augurando alla subentrante dottoressa Orselli un buon lavoro" concludono dal Comune spotornese in una nota.