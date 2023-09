Varazze, al via nuove progettazioni dall’Amministrazione comunale, il sindaco: “Manteniamo fede al programma elettorale”

Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale di Varazze in ottica di investimenti sul territorio.

Durante la seduta del Consiglio comunale del 26 luglio scorso sono state destinate importanti risorse al fine di redigere progettazioni in diversi ambiti territoriali con finalità di riqualificazione urbanistica, messa in sicurezza del territorio ed ampliamento dei servizi.

“Stiamo operando al fine di mantenere fede agli impegni assunti all’interno del nostro programma elettorale - interviene il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - che per ogni Amministrazione seria deve essere il faro per l’azione politica ed amministrativa messa in campo sul territorio.

In questi anni le nostre Amministrazioni sono riuscite a realizzare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, sia del centro cittadino che delle frazioni, con investimenti importanti alcuni dei quali ancora in corso d’opera o in procinto di partire, come ad esempio la realizzazione della nuova passeggiata di levante, o la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Anche le progettazioni non sono rimaste ferme e proprio in quest’ottica stiamo continuando a lavorare”.

“Come anticipato - prosegue il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - sono diverse le progettazioni che verranno affidate dall’Amministrazione di Varazze in modo da avere progetti pronti e poter cercare le risorse necessarie per la realizzazione attraverso bandi, canali di finanziamento o ancora investendo risorse proprie.

Partendo dalla messa in sicurezza del territorio, da sempre elemento di attenzione per il Comune di Varazze, sarà affidata la progettazione esecutiva del secondo lotto del consolidamento di via Fossello a Casanova, con il completamento dell’allargamento e regimazione delle acque piovane e la progettazione esecutiva del consolidamento di Via San Giacomo, ai Piani di San Giacomo, unica viabilità di accesso alla frazione.

Sempre nelle frazioni vedrà la luce il progetto di sistemazione della piazza delle Faje, intervento quest’ultimo atteso da anni, così come l’allargamento dei cimiteri frazionali di Pero ed Alpicella necessari oltre che doveroso.

Venendo al centro città al via la progettazione della riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, nel borgo di San Nazario, e della “passeggiata di gomma” unitamente al molo Marinai d’Italia ed alle aree adiacenti.

Fondamentale, sempre in centro Città, la riqualificazione dell’edificio delle Ex Boschine che vedrà finalmente un primo studio concreto di fattibilità tecnica per destinare l’immobile a servizi con connessa anche la sistemazione della Piazza di San Bartolomeo.

Intervento importante in fase di progettazione sarà quello sulla messa in sicurezza di lungomare Europa, divenuto ormai fondamentale al fine di preservare dalle forti mareggiate una delle aree più importanti e belle della nostra città.

Già in questa fase, - prosegue il vicesindaco Piacentini - siamo al lavoro per intervenire su tutta la porzione di ingresso di Lungomare Europa che necessita di interventi decisi per dare la giusta dignità a questo luogo meraviglioso. Ma non solo. Già finanziati sono gli interventi di miglioramento sull’accessibilità alla spiaggia libera in prossimità della ‘Villa Araba’ con la realizzazione di una rampa per disabili, docce e servizi igienici in muratura e la realizzazione della nuova scala della spiaggia libera del “palombaro.

A breve, inoltre, saranno realizzati interventi di consolidamento strutturale nella zona dei “3 pontini” proprio finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato.

Doppio investimento in termini di protezione civile con l’affidamento della revisione del ‘Piano di protezione Civile’ e la realizzazione di una nuova sede per la nostra squadra di volontari all’interno del magazzino comunale di Via Milano, così da garantire spazi ulteriormente più adeguati alle esigenze della associazione.

Infine, importantissimo soprattutto per la valenza sociale oltre che turistica e di adeguamento alla normativa, sarà affidata la realizzazione del PEBA, ovvero il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che consentirà all’Amministrazione ad alle Amministrazioni future, di aver ben chiaro il percorso da seguire per far diventare Varazze quella Città moderna ed accessibile anche a coloro che purtroppo vivono in condizioni di disabilità motoria”.

“Questa è solo una parte degli interventi sui quali concentreremo l’azione di governo della Città durante il mandato - prosegue il sindaco Pierfederici -. Quelle elencate sono tutte opere importanti per lo sviluppo della Città al pari di quelle su cui stiamo già lavorando da tempo, o che saranno sviluppate nel medio periodo, anche attraverso lo scomputo di oneri di urbanizzazione e la sinergia con il privato.

Un’Amministrazione seria non può e non deve ragionare in termini di mandato politico di governo ma deve necessariamente guardare al futuro, anche in prospettiva e nel medio periodo, per porre le basi della città del domani.

Investire nel territorio è una delle azioni che un’Amministrazione deve porre in essere per dare anche il proprio contributo allo sviluppo turistico della città così al pari di servizi che, nonostante la sofferenza dei bilanci degli enti pubblici, specie sulla parte corrente, devono essere all’altezza per poter soddisfare i bisogni dei cittadini residenti e dei turisti.

Nei prossimi mesi - termina il sindaco - su ogni singolo progetto saranno affidati gli incarichi di lavoro e sarà data la doverosa informativa alla città sugli sviluppi e le scelte che l’Amministrazione porrà in essere.

Voglio ringraziare la Giunta, i consiglieri comunali del gruppo di EssereVarazze e la struttura tecnico-amministrativa dell’ente per il grande lavoro svolto nel portare aventi un piano di progettazione come questo, sicuramente ambizioso, ma concreto”.