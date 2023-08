Nomina Signorini amministratore delegato Iren, Toti: "Premiata la professionalità, buon lavoro per il nuovo incarico"

"Auguro buon lavoro, a nome mio e della giunta regionale, al nuovo amministratore delegato e direttore generale di Iren Paolo Emilio Signorini. Una nomina arrivata dopo l'indicazione formale del Comitato di sindacato dei soci pubblici del Gruppo, che significa molto per la nostra Regione in termini di progettualità e sensibilità socioeconomica".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in seguito alla nomina di Paolo Emilio Signorini ai vertici amministrativi del Gruppo Iren, ufficializzata ieri in seguito alle dimissioni di Gianni Vittorio Armani.

"Negli anni abbiamo avuto modo di apprezzare la grande esperienza e professionalità di Signorini come presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in prima linea insieme alla Regione Liguria per affrontare l'emergenza del ponte Morandi, la crisi delle mareggiate e il rilancio del sistema portuale".

"Rinnoviamo quindi le nostre congratulazioni a Signorini, certi che ricoprirà il suo nuovo incarico nel massimo interesse delle parti coinvolte", conclude Toti.