Capo Mele, cambio al vertice della 115esima Squadriglia Radar Remota: il nuovo comandante è Pietro Cacciola (FOTO e VIDEO)

Con una splendida vista sul promontorio di Capo Mele, nella Città di Andora, stamani, 1° settembre alle 10, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della 115esima Squadriglia Radar Remota tra il capitano Gabriele Esposito (comandante uscente) e il tenente Pietro Gaspare Cacciola (comandante subentrante). La cerimonia è stata presieduta dal generale di Brigata Sandro Sanasi, comandante della 4^Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. di Borgo Piave (Latina), da cui la Squadriglia dipende gerarchicamente.

Tanti i ringraziamenti nel discorso di commiato del comandante uscente Esposito dopo due anni di lavoro a Capo Mele in cui il reparto, oltre ai processi di riorganizzazione di Forza Armata, ha affrontato temporali, siccità, emergenza pandemica e crisi energetica, garantendo parallelamente il servizio di Difesa Aerea nazionale e NATO, nonché I ‘efficienza degli apparati radio Terra-Bordo-Terra e della componente meteorologica. Ma è con particolare e commosso sentimento che si rivolge ai colleghi: “Siate sempre più consapevoli del cambiamento al quale la Forza Armata sta andando incontro imposto dalla tecnologia e dal mutamento dello scenario geopolitico internazionale. Non dimenticatevi mai chi siamo e cosa rappresentiamo”.

“Rinnovo, i miei ringraziamenti a tutti i partecipanti alla cerimonia, fervida dimostrazione della passione nei confronti dell'Aeronautica Militare, dell'Amministrazione Difesa e delle donne e degli uomini che tutti i giorni vestono I'uniforme con coraggio e professionalità per garantire sicurezza e difesa che si tramutano in pace, legalità, crescita economica e sociale della nostra amata Patria”, ha concluso.

Dal sindaco di Andora Mauro Demichelis parole di stima e gratitudine: “La cerimonia di avvicendamento al Comando della 115^ Squadriglia Radar Remota è l’occasione per ringraziare il comandante uscente capitano Gabriele Esposito per la preziosa collaborazione attuata in questi anni in cui si è distinto per la competenza e la capacità di rapportarsi con la comunità, favorendo la conoscenza dell’Aeronautica Militare anche fra le giovani generazioni. Sono grato a tutti gli uomini e le donne che prestano con passione il loro servizio ad Andora e che da sempre operano in sinergia con il Comune e le istituzioni del territorio. Porgo il benvenuto al Comandante subentrante, Tenente Pietro Gaspare Cacciola, assicurando fin d’ora tutta la collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale e facendomi tramite della stima che da sempre Andora nutre per l’Arma Azzurra”, ha concluso il primo cittadino andorese.

Il subentrante comandante Pietro Gaspare Cacciola ha assunto quindi il comando della 115esima Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica Militare.

“A tutto il personale della 115esima Squadriglia Radar Remota di Capo Mele, chiedo di continuare ad operare con lo stesso entusiasmo, con la stessa ben nota dedizione e con la stessa efficacia che lo ha sempre contraddistinto – ha affermato il comandante Cacciola nel suo discorso -, a loro il merito di aver consentito al Reparto di raggiungere un invidiabile livello di efficienza e un'altissima considerazione tanto in ambito locale che nazionale. E oggi non posso che esprimere l’orgoglio di essere il vostro comandante e l'augurio che il mio contributo di uomo e di militare possa essere una valida guida alla vostra elevata professionalità, affinché vi sappia motivare, ispirare e indirizzare, verso la ricerca di nuovi comuni stimoli tendenti a standard di qualità sempre più elevati”.

“Al capitano Gabriele Esposito che ha comandato questa Squadriglia e che tanto ha fatto per elevarne l'immagine e la funzionalità, il mio più vivo augurio di futuri successi e sempre maggiori gratificazioni. Caro Gabriele ,sono certo che le tue grandi qualità umane e militari, unite all'esperienza che hai maturato in questi anni di comando, ti renderanno più agevole ogni nuova sfida e ti permetteranno di raggiungere sempre più elevati traguardi professionali”, ha concluso Cacciola.

Classe 1978, Cacciola è nato a Gaggi, in provincia di Messina, è sposato e ha una figlia. E' in possesso della Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale conseguita con Lode presso l’Università degli Studi di Catania e della Laurea in Scienze Organizzative e Gestionali conseguita presso l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo; è poi in possesso del Master di II° Livello in “Intelligence e Security. Analisi e Gestione”. Il comandante Cacciola è insignito di numerose onorificenze: croce d’argento per anzianità di servizio; croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo nell’ambito della risoluzione ONU a favore della pacificazione nella ex Jugoslavia; croce commemorativa per la missione militare di pace in Macedonia-Albania; medaglia NATO per il servizio prestato in Kosovo nell’operazione Joint Guardian; medaglia NATO per il sevizio prestato nell’operazione Unified Protector LIBIA; nastrino di specializzazione per Consigliere Qualificato del Diritto Internazionale Umanitario.

L’affascinante sito, per la posizione prominente sul mare, dalla fine dell’800 fino al secondo conflitto mondiale fu di rilevanza per la Marina, qui presente con un faro e un semaforo navale. Successivamente, si affermò l’esigenza dell’impiego del radar per la difesa aerea, quindi il promontorio di Capo mele divenne oggetto delle attenzioni dell’Aeronautica Militare. Dal 2017, nel sito è installato il nuovo sistema RAT 31-DL operante in banda D e appartenente all’ultima generazione dei sistemi radar tridimensionali a lungo raggio.

La 115esima Squadriglia Radar Remota di Capo Mele oggi si occupa di garantire 365 giorni l’anno l’efficienza del radar inserito nel sistema di sicurezza di difesa aerea nazionale e NATO e, con la stazione meteorologica, supporta il servizio meteorologico garantito dall’Aeronautica Militare.

Presenti alla cerimonia il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, il sindaco di Andora Mauro Demichelis, alcuni sindaci delle città limitrofe, autorità civili e militari, rappresentanti dell’Aeroclub con base a Villanova d’Albenga e le associazioni combattentistiche e d' arma.

“Viva la 115^ Squadriglia Radar Remota di Capo Mele, Viva L’Aeronautica Militare, Viva l’Italia!”.