Operazione della polizia municipale alla spiaggia alla foce del Letimbro contro i campeggiatori abusivi

Anche se l'estate è quasi alla fine i campeggiatori abusivi continuano a rimanere sulle spiagge cittadine, comprese quelle più vicine al centro cittadino.



Questa mattina, intorno alle otto tre agenti della polizia municipale sono interventi per sgomberare una tenda con all'interno due uomini che si trovava sulla spiaggia , alla foce del Letimbro più una quindicina di persone che bivaccano sotto il ponte Ruffino, sulle sponde del torrente Letimbro sia con tende sia dormendo su asciugamani o materassi di fortuna.

Oltre al bivacco, non consentito, per queste persone c'erano anche seri problemi di sicurezza, con pericolo in caso di forti piogge e innalzamento dell'acqua del torrente. “La polizia municipale- spiega Flavio Fiumara gestore del chiosco bar della spiaggia – ha fatto un bel intervento, arrivando alla mattina preso e facendo sgomberare una ventina di persone, tra quelle accampate in spiaggia e quelle sotto il ponte. Ringraziamo gli uomini della municipale per l'intervento”.