Rigassificatore, Natale e Arboscello (Pd): "Non risolleverà le sorti della nostra Regione, Toti la sta svendendo per l'interesse di pochi"

"L'atteggiamento offensivo e di attacco della Lista Toti contro cittadini, associazioni ambientaliste, comitati e settori importanti dell’imprenditoria, del mondo sindacale e dei partiti che si sono pronunciati contro il rigassificatore sulle coste di Vado è inaccettabile e di basso livello". Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Davide Natale, segretario regionale dem, e Roberto Arboscello.

"Toti sta svendendo la nostra Regione e non si può stare in silenzio: perché mentre la Toscana (governata da una giunta di centrosinistra) e il comune di Piombino (a guida destracentro), una volta superata la crisi energetica, si liberano del rigassificatore, la Liguria o meglio Vado/Savona se lo prende, e per 17 anni. Perchè? È la domanda che rimane senza risposta - continuano gli esponenti dem - Le imprese liguri e savonesi, come dicono gli esponenti della Lista Toti, hanno subito la crisi economica, ne siamo consapevoli, ma lo diciamo con forza, la colpa è di questo centrodestra che sta sbagliando tutte le mosse e non sarà certo il rigassificatore e risollevarne le sorti, anzi".

"Purtroppo il territorio a causa del definanziamento delle misure del Pnnr per la rigenerazione urbana da parte di questo governo - nel silenzio del presidente Toti e dei suoi consiglieri - ha perso decine e decine di milioni di euro; fondi in meno sul dissesto idrogeologico e per l'ospedale di comunità, tutti investimenti che avrebbero potuto vedere protagoniste le aziende del ponente ligure, ma purtroppo rischia di saltare tutto. La Lista Toti ci accusa di mettere in campo un ignobile tentativo di paralizzare l’economia. Un'accusa infondata: il progetto del rigassificatore non permetterà alle aziende savonesi di superare la crisi e anzi ne metterà a rischio altre. Unica a guadagnarci sarà la società che realizzerà l’operazione. Questi sono i fatti" continuano Natale e Arboscello.