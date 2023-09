Referendum contro la caccia: "I Comuni non stampano i moduli ed evitano di dare informazioni sulle firme"

Si moltiplicano le contestazioni degli attivisti del movimento "Ora rispetto per tutti gli animali", che lamentano l'inazione di diversi Comuni a proposito dei referendum proposti dall'associazione stessa contro la caccia. Il sodalizio animalista e ambientalista, infatti, ha proposto cinque quesiti referendari per il quale sta promuovendo la raccolta di firme, con l'obiettivo di legge di 500 mila sottoscrizioni. Secondo il movimento, molti enti comunali fanno melina o si mostrano negligenti nei confronti dei cittadini che si recano negli uffici municipali per chiedere i moduli e per apporre la propria firma.

Si tratta quindi di un gruppo di referendum tesi, di fatto, all'abolizione della caccia. "Lottiamo da mesi con i Comuni che non stampano questi modelli. Ci sono casi in cui si ostacola la normale democrazia. A volte per superficialità o perché decidono che si tratta di un fatto non importante, certi Comuni si comportano evitando questi modelli e negando ai cittadini la conoscenza dei referendum", afferma una volontaria dell'associazione che, per esempio, riferisce di avere riscontrato questo tipo di problemi nel Comune di Carcare.