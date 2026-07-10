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Eventi | 10 luglio 2026, 07:15

Calizzano, il 18 luglio il concerto corale "Voci per la solidarietà"

Appuntamento alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria e San Lorenzo

Calizzano, il 18 luglio il concerto corale &quot;Voci per la solidarietà&quot;

Sabato 18 luglio, alle ore 21, la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria e San Lorenzo di Calizzano ospiterà "Voci per la solidarietà", concerto corale a ingresso libero organizzato dalla Corale Alpina Montagne Verdi, dalla Pro Loco di Calizzano e dall'associazione Gli Amici di Daniela APS.

Alla serata prenderanno parte la Corale Alpina Montagne Verdi di Calizzano, il Coro Dle Piasè di Campiglione Fenile e il Coro Valpellice di Torre Pellice. Al termine del concerto si terrà una lotteria benefica finalizzata alla raccolta di fondi per il progetto "Costruire Casa d Montagna", un'iniziativa di solidarietà sostenuta dagli organizzatori (vedi allegato).

Files:
 WHITEPAPER CASA D MONTAGNA vs.05.26 IT (444 kB)

Redazione

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