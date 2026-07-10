Calizzano, il 18 luglio il concerto corale "Voci per la solidarietà"

Sabato 18 luglio, alle ore 21, la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria e San Lorenzo di Calizzano ospiterà "Voci per la solidarietà", concerto corale a ingresso libero organizzato dalla Corale Alpina Montagne Verdi, dalla Pro Loco di Calizzano e dall'associazione Gli Amici di Daniela APS.
Alla serata prenderanno parte la Corale Alpina Montagne Verdi di Calizzano, il Coro Dle Piasè di Campiglione Fenile e il Coro Valpellice di Torre Pellice. Al termine del concerto si terrà una lotteria benefica finalizzata alla raccolta di fondi per il progetto "Costruire Casa d Montagna", un'iniziativa di solidarietà sostenuta dagli organizzatori (vedi allegato).