L'ammiraglio Ribuffo in visita al comando della Capitaneria di Porto di Loano-Albenga

Seconda visita istituzionale nella veste di comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord per l'ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo all’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Ricevuto dal comandante locale, il tenente di vascello Alessandro Venuto, Ribuffo ha rivolto un saluto al personale e agli equipaggi delle unità navali, esprimendo il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato per la comunità marittima con professionalità e dedizione.

Durante la visita, sono state illustrate le peculiarità della giurisdizione territoriale e delle acque del Circondario marittimo, in particolare i controlli sul demanio marittimo, sulle attività di controllo ambientali, sulla filiera ittica, sul rispetto delle ordinanze balneari e soprattutto sull’attività di soccorso in mare effettuato nella corrente stagione estiva dai mezzi navali del Corpo schierati nel Circondario di Loano - Albenga.

L’ammiraglio Ribuffo ha potuto verificare l’organizzazione tecnico-amministrativa della sede di Loano, nonché l’efficienza dei mezzi navali per far fronte a tutte le situazioni operative che richiedono capacità e prontezza di intervento.

Al termine della visita, ha voluto rivolgere al comandante Venuto e al suo staff un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale tutto del Circondario Marittimo nell’espletamento dei compiti istituzionali.

"Ogni occasione è ben accetta - dichiara il Comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, tenente di vascello Alessandro Venuto - che per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino".