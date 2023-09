Termovalorizzatore, Ziglioli (Pd Val Bormida): "Dal presidente della provincia parole irricevibili, ci opporremo in ogni modo"

"La Val Bormida viene depauperata continuamente di servizi essenziali, in primis l’ospedale e non solo, però vuole essere utilizzata per insediare quello che nessuno vuole a casa propria. E' questo è inaccettabile".

Cosi commenta Simone Ziglioli, coordinatore del Pd Val Bormida, che prosegue: "Sulla questione termovalorizzatore, le dichiarazioni del presidente della provincia Olivieri suonano come una decisione già presa e calata dall’alto, senza alcun rispetto per le comunità del territorio. Per noi, queste dichiarazioni, sono irricevibili".

"Come coordinamento Partito Democratico Val Bormida, vogliamo esprimere tutta la nostra contrarietà alla realizzazione di un termovalorizzatore sul nostro territorio e faremo tutto il possibile per evitare la sua realizzazione. Non per partito preso o per preconcetti sugli impianti, ma perché oggi la Val Bormida non può sopportare tale struttura, viste le problematiche relative ai livelli di benzopirene. Inoltre, tale impianto porterebbe un incremento del traffico pesante su una rete stradale e autostradale a dir poco precaria, per far arrivare rifiuti da tutta la Liguria e il basso Piemonte".

"Quello che serve alla Val Bormida sono investimenti in un'ottica di sviluppo occupazionale e tecnologico sostenibile. Il nostro territorio ha già dato troppo in termini ambientali e di salute e non può essere considerato 'la pattumiera della Regione'", conclude Ziglioli.