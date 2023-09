Ceriale, 300mila euro contro le barriere architettoniche e per la messa in sicurezza per il cimitero comunale

Dopo l’iter amministrativo e la relativa pianificazione tra le opere pubbliche avviata dall’Assessorato e Ufficio Tecnico, lunedì 11 settembre inizieranno i lavori di restyling presso i cimiteri comunali di Ceriale.

Per il cimitero di via Cadanzo e il cimitero nella frazione di Peagna si procederà inizialmente con un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, successivamente saranno realizzati i nuovi servizi igienici e a seguire si procederà con la messa in sicurezza di alcune aree degradate.

L'intervento si completerà con la realizzazione di alcune attività edilizie, anche all'interno del cimitero di Peagna.

L'importo complessivo del quadro economico dell'intervento è pari a 305.000 mila euro, risorse derivanti dalla programmazione delle opere pubbliche previste per il territorio comunale.

"Le aree cimiteriali cittadine sono state oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e ora, finalmente, riusciamo a partire con gli interventi necessari a ristrutturare i nostri cimiteri e renderli pienamente fruibili, in quanto luoghi di raccoglimento sotto il profilo umano e civico" sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Giordano.

"Si andrà a intervenire sulle strutture esistenti con l’obiettivo di rinnovare gli spazi, con interventi di accesso sulla base delle necessità delle persone diversamente abili o particolarmente anziane, ridando all’interno delle aree cimiteriali comunali massima mobilità: in questo modo metteremo fine ai disagi dovuti a barriere o altri ostacoli".





“Oltre che su arredi e manufatti con una complessiva ottimizzazione delle aree, si prevede una azione di tutela e manutenzione territoriale, a partire dall’assetto idrogeologico e idraulico: ultimati gli attesi lavori, i cittadini e la comunità cerialese potranno avere un nuovo e auspicato livello di sicurezza e accessibilità ai cimiteri comunali” conclude Giordano.