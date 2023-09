Savona, aggiornamento del progetto delle scuole De Amicis per avviare i lavori di riqualificazione energetica

Il Comune affiderà allo studio associato studio associato Aacc di Livorno l'aggiornamento del progetto di efficientamento energetico delle scuole De Amicis per cui aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento di 2.067.000 euro.

Interventi di efficientamento energetico erano già stati previsti nel 2020 (con progettazione sempre della Aarc di Livorno) . In seguito al bando di gara i lavori erano poi stati assegnati all'Associazione temporanea di imprese New Group Infrastrutture srl Unipersonale/T.G. Impianti Tecnologici srl. Ma l'Ati, dopo avere allestito il cantiere, non aveva mai fatto partire i lavori di riqualificazione, risultando inadempiente sotto molteplici aspetti.

L'amministrazione aveva così deciso di rescindere il contratto e il cantiere era stato stato dismesso. Con la riprogettazione i lavori potranno finalmente partire. L'efficientamento energetico delle De Amicis è finanziato per 2.067.000 euro.

Previsti anche lavori di miglioramento energetico dell'impianto di illuminazione della scuola elementare e media “Colombo Pertini con sostituzione degli apparecchi luminosi a led” (80.000 euro) , intervento di efficientamento energetico scuola primaria e per l’infanzia Astengo euro (202.105 euro).