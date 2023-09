Savona, il 14 settembre cena letteraria a favore di AISM

Lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con la sezione provinciale AISM di Savona e la Società Savonese di Storia Patria, organizza una cena letteraria giovedì 14 settembre all ore 20 presso il ristorante Zio Pesce, in darsena a Savona, il cui ricavato andrà a sostenere le attività di AISM. Durante la cena alcuni brani letterari scelti dalla Società Savonese di Storia Patria saranno letti dall’attore Lello Ceravolo, con l’accompagnamento musicale di Silvia Guatti.

Se dovessimo assegnare un genere, oltre la declinazione grammaticale, alla Sclerosi Multipla sarebbe femminile: la percentuale di donne colpite da SM è tre volte superiore a quella maschile. Quando si parla del binomio SM-Donna il rischio è quello di una “discriminazione multipla”. Infatti, la posizione già difficile del genere femminile nella nostra società può venir minata dalla disabilità che la Sclerosi Multipla può causare. Può venire a mancare l’autonomia che minaccia la posizione lavorativa e le possibilità di carriera. Si corre il rischio di perdere l’indipendenza sociale e culturale perché la disabilità preclude in alcuni casi la possibilità di muoversi in autonomia. La Sclerosi Multipla e la disabilità in generale nelle donne aumentano il rischio di andare incontro ad una discriminazione multifattoriale che può sfociare in isolamento.

Ed è proprio per questo che lo Zonta Club di Savona, da sempre impegnato nella creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale, ma anche finalizzati a sostenere progetti e iniziative per raccolta di fondi coinvolgenti diversi enti, anche locali, ha collaborato con AISM per la realizzazione di questa serata.

Il nome “Zonta” deriva da un idioma degli Indiani Sioux Lakota e significa “onesto e degno di fiducia”; il primo club nasce nel 1919 a Buffalo (NY) da un gruppo di donne laureate, professioniste, accomunate nel proposito di dare voce alle donne che ogni giorno lottavano per avere parità di diritti. È un’organizzazione internazionale di servizio, l’unica ad avere uno status consultativo permanente all’interno dell’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF, e uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa; è costituita da donne di tutto il mondo, impegnate in posti di responsabilità e nelle libere professioni, e ha come principale obiettivo quello di migliorare la condizione giuridica, economica, politica e professionale delle donne nel mondo.

Zonta Club of Savona Area nasce nel 1982 e fa parte della Area 03 (Liguria, del Piemonte, Valle D’Aosta) appartenente al Distretto 30, (che comprende Montecarlo, la Francia del Sud, parte della Germania, Svizzera, Bulgaria, Macedonia e Romania). In questi 40 anni tutta l'attività di Zonta Club Savona è stata finalizzata a mettere in atto gli obiettivi definiti a livello internazionale.