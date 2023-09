Rigassificatore, ecco tutti i terreni e le aree nel mirino dell'occupazione temporanea

L'esproprio del terreno in località Gagliardi nella frazione di Valleggia a Quiliano della famiglia Bresciani, era purtroppo diventato uno degli scenari più tristi del progetto per il posizionamento del rigassificatore e in quel caso per la costruzione ex novo di un impianto Pde che contiene apparecchiature di filtraggio e misura del gas naturale oltre alla regolazione della pressione.

Rischia però di non essere l'unico esproprio (nel caso della famiglia pare che ci sia un dietrofront) non solo sul territorio quilianese ma anche a Vado, Altare, Carcare e Cairo Montenotte.

L'autorizzazione, secondo quanto specificato in un documento dello scorso 10 agosto del commissario straordinario di Governo firmato dal responsabile del procedimento Nicola Giancarlo Poggi, avrà effetto di variante agli strumenti urbanistici e comporterà per le aree interessate dal progetto apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Nell'avviso è stato riportato l'elenco con le indicazioni dei fogli e delle particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio e dalle aree da occupare temporaneamente.

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DA IMPOSIZIONE DI SERVITU' ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Comune di Vado Ligure

FOGLIO 13 particelle: 464, 672, 673, 418, 479, 637, 494, 581, 512, 92, 504, 197, 503, 734 - 763, 438, 299,711, 328, 33, 432, 327, 30, 710.

Comune di Quiliano

FOGLIO 37 particelle: 376, 375, 264, 274. FOGLIO 51 particelle: 214, 719, 113, 122, 720, 215, 134; FOGLIO 53 particelle: 1139, 1143, 1138, 1141, 1142, 1144, 1140, 1339, 1342, 992, 702, 1336, 1180, 327, 1337, 326, 1269, 1267, 1268, 1349, 1506, 1154, 1350, 1351, 1002, 1352, 1005, 1035, 1116, 1036, 1186, 1538, 472, 1539, 1540, 1551; FOGLIO 49 particelle: 69, 97, 96, 115, 95, 98, 99, 114, 100. FOGLIO 50 particelle: 216, 268, 215, 267, 266, 213, 204, 203, 202, 221, 220, 224, 226, 225, 228, 233, 212, 214, 222, 239, 237, 121, 243, 258, 257, 272, 245, 238. FOGLIO 51 particelle: 123, 450, 580, 856, 111, 1198, 285, 288, 896, 976, 975, 393, 394, 535, 392, 389, 397, 398, 401, 399, 439, 437, 390, 435, 391, 434, 611, 1221, 717, 1229, 1220, 1236, 1222, 579, 578, 1353, 287, 1360. FOGLIO 52 particelle: 1, 4, 181; FOGLIO 14 particelle: 12, 7, 16, 4, A; FOGLIO 15 particelle: 51, 28, 106, 88, 52, 87, 57, 60, 56, 55; FOGLIO 16 particelle: 45, 51, 46, 52, 48, 19, 47, 44, 17, 43, 18, 123, 14, 40, 39, 13, 38, 34, 33, 11, 31, 30, 135, 119, 35, 9, 10, 3, 25, 126. FOGLIO 17 particelle: 22, 24, 21, 23, 20, 29; FOGLIO 18 particelle: 40, 38, 20, 36, 34, 33, 29, 19, 27, 25, 158, 23, 24, 18, 21, 17, 16; FOGLIO 19 particelle: 159, 158, 111, 57, 40, 34, 33. FOGLIO 20 particelle: 18, 17, 19, 16, 15, 225, 8, 1; FOGLIO 21 particelle: 165, 164, 136, 124, 123, 122, 44, 120, 187, 43, 40, 119, 39, 116, 36, 34, 33, 13, 14, 10, 9, 1; FOGLIO 33 particelle: 153, 257, 233, 231, 232, 227, 207, 298, 225, 206, 199, 198, 109, 131, 196, 177, 171, 176, 186, 185, 175, 159, 158, 75, 47, 48, 46, 74, 44, 66, 43, 50, 49, 42, 40, 38, 35, 32, 295; FOGLIO 34 particelle: 12, 11, 538, 6, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 13, 55, 370, 32, 196, 20; FOGLIO 35 particelle: 181, 208, 396, 429, 527, 608, 609, 610, 528, 85, 529, 530, 424, 601, 690, 531, 532, 533, 17, 10, A, 5, 641, 640, 3, 2, 11, 666, 646, 668, 665, 73. FOGLIO 36 particelle: 489, 488, 487, 299, 298, 273, 381, 486, 382, 383, 271, 270, 373, 268, 538, 413, 553, 187, 577, 578, 412, 576, 502, 411, 182, 410, 181, 409, 359, 360, 408, 159, 406, 405, 404, 401, 147, 493; FOGLIO 51 particelle: 113, 123, 450, 580, 856, 1222, 111, 1236, 1217, 103, 1216, 1219, 1218, 96, 95, 1329, 1330, 715.

Comune di Altare

FOGLIO I particelle: 254, 253, 252, 251, 202, 201, 199, 250, 200, 249, 274, 198, 245, 256, 277, 238, 237, 239, 418, 236, 197, 233, 196, 193, 195. FOGLIO 6 particelle: 148, 559, 576, 550, 578, 570, 241, 571, 228, 569, 567, 565, 563, 568, 43, 68, 564, 566, 562, 226, 236, 575, 54, 535, 336, 327, 326, 537, 55, 250, 337. FOGLIO 7 particelle: A, 107, 105, 104, 103, 102, 76, 75, 74, 73, 72, 113, 35, 128, 33, 34, 17. FOGLIO 8 particelle: 175. FOGLIO 10 particelle: 11, 13, 12. FOGLIO 11 particelle: 8, 6, 17, 12, 5, 4, 3, 11, A, 13, 1.

Comune di Carcare

FOGLIO 11 particelle: 216, 448, 215, 449, 214, 447, 212, 445, 213, 446, 441, 167, 169, 195, 442, 191, 562, 440, 190, 439, 230, 509, 561, 559, 560, 192, 186, 188, 325, 187. FOGLIO 12 particelle: 12, 11. FOGLIO 7 particelle: 40, 25, 24, 14, 15, 16, 5, 4, 3. FOGLIO 11 particelle: 192, 186, 190, 546, 131, 432, 308, 130, 124, 422, 107, 417, 408, 106, 414, 101, 397, 53, 56, 54, 55, 41, 42, 18.

Comune di Cairo Montenotte

FOGLIO 13 particelle: 415, 312, 311, 313, 295, 296, 272, 417, 274, 263, 273, 339,256, 257, 258, 241, 259, 242, 343, 244, 247, 245, 192, 246, 191, 190, 142, 189, 141, 188, 137, 467, 136, 135, 134, 133, 466, 132, 131, 130, 342, 121, 116, 377, 67, 68, 69, 70, 120, .149 - 121, 71, 75, 495, 76, 81, 498, 497, 117, 118, 154, 203, 149, 202, 144, 155, 148, 153, 470, 150, 152, 143, 151, 210, 211. FOGLIO 20 particelle: 296, 164, 297, 163. FOGLIO 21 particelle: 649, 651, 650, 648, 585, 581, 579, 578, 577, 505, 502, 500, 499, 406, 423, 424, 422, 421, 407, 402, 420, 408, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 412, 413, 327, 325, 716, 333, 326, 328, 331, 329, 330, 323, 321, 315, 747, 320, 319, 318, 317, 586. FOGLIO 22 particelle: 238, 239, 240, 241, 242, 243. FOGLIO 32 particelle: 84, 118, 276, 1012, 275, 1011, 59, 345, 284, 36, 37, 34, 35, 25, 39, 26, 76, 1121, 658, 77. FOGLIO 33 particella: 223. FOGLIO 34 particelle: 118, 458, 115, 89, 69, 275, 294, 299, 67, 306, 133, 65, 297, 311, 291, 293, 412, 289, 159, 252, 213, 253, 464, 129, 30, 460, 211, 212,218, 216,215, 127,318, 320, 435, 441, 440, 298, 265, 87. 319,317, 463, FOGLIO 36 particelle: 151, 268, 509, 300. FOGLIO 51 particelle: 133, 109, 163, 92, 93, 91, 38, 94, 65, 42, 122, 123, 44, 24, 162, 141, 140, 23, 18, 17, 116, 12, 149, 11, 117, 139, 10, 9, 5, 145, 6, 4, 3, 164, 134. FOGLIO 68 particelle: 49, 41, 36, 37, 13, 195, 11, 238, 7, 6, 5, 1. FOGLIO 70 particelle: 514, 513, 70, 62, 63, 47, 36, 39, 51, 34, 32, 31, 22, 20, 18, 19, 17, 5, 4, 38. FOGLIO 71 particelle: 310, 311, 309, 312, 353, 224, 553, 217, 223, 220, 221, 168, 395, 394, 414, 148, 147, 338, 550, 545, 71, 70, 69, 64, 448, 443, 53, 415. FOGLIO 77 particelle: 288, 285, 282, 277, 276, 272, 270, 264, 261, 267, 279, 172, 173, 169, 297, 698, 138, 299. FOGLIO 78 particelle: 8, 7, 38, 1, 43. FOGLIO 81 particelle: 17, 54, 2. FOGLIO 86 particelle: 95, 119, 181, 180, 184, 185, 15, 138, 4, 3, 1, 85. FOGLIO 87 particelle: 538, 531, 562, 564, 480, 651, 534, 535, 270, 520, 548, 518, 596

ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Comune di Vado Ligure

FOGLIO 13 particelle: 580, 92, 581, 512, 7.3.8 - 763, 299, 33, 328, 432, 30. FOGLIO 10 particelle: 468.

Comune di Quiliano

FOGLIO 51 particelle: 214, 215, 1330, 715, 1329, 1252, 732, 733, 737, 145. FOGLIO 53 particelle: 1136, 1139, 326, 327, 1349, 1270, 1506, 1154, 1350, 1353, 1351, 1352, 1035,1313,1312,233,1147,923,1341,1139,702 FOGLIO 49 particelle: 97, 96, 95, 98, 99, 69 FOGLIO 50 particelle: 268, 215, 216, 173, 172, 171, 177, 176, 168, 266, 189, 192, 185, 169, 184, 211, 187, 209, 214, 208, 206, 186, 212, 188, 207, 205, 200, 201, 203, 202, 199, 221, 220, 224, 226, 227, 229, 230, 234, 233, 241, 236, 240, 244, 243, 237. FOGLIO 51 particelle: 1222, 1221, 717, 1229, 1220, 1236, 111, 399, 435,,390, 391, 434, 611. FOGLIO 52 particelle: 23, 38, 15, 13, 37, 19, 12, 31, 30, 29, 253, 10, 9,•64, 28;1, 27, 5, 4, 118, 2, 6, 7, 157, 119, 181. FOGLIO 7 particelle: 260, 283, 173, 200, 274, 278, 282, 198. FOGLIO 14 particelle: 12, 7, 16, 4, A. FOGLIO 15 particelle: 52, 51, 35, 36, 37, 82, 84, 83, 50, 34, 20, 7, 10, 11, 17, 19, 21, 2, 6, 79, 80, 103, 49, 81, 55, 56, 57, 60, 28. FOGLIO 16 particelle; 46; 45, 19, 47, 17, 44, 43, 18, 13, 14, 12, 135,11; 9, 119, 35, 10, 25, 3, 33, 34, 38, 39, 48, 51, 123. FOGLIO 17 particelle: 20, 21, 23, 24, 22, 29. FOGLIO 18 particelle: 16, 17, 21, 23, 158, 27, 19, 29, 33, 34, 36, 20, 38, 40. FOGLIO 19 particelle: 33, 34, 40, 57, 111, 158, 159. FOGLIO 20 particelle: 1, 8, 225, 15, 16, 19, 17, 18. FOGLIO 21 particelle: 1, 9, 14, 13, 33, 34, 36, 116, 39, 119, 40, 120, 44, 122, 123, 124, 136, 164, 165. FOGLIO 33 particelle: 233, 32, 35, 40, 49, 50, 66, 43, 44, 74, 46, 48, 47, 75, 158, 185, 175, 171, 196, 109, 198, 199, 206, 225, 298, 227, 232, 231. FOGLIO 34 particelle: 232, 6, 8, 4, 13, 1, 3, 2, 20, 196, 32, 11, 55, 370. FOGLIO 35 particelle: 493, 208, 530, 532, 533, 3, 2, 646. FOGLIO 36 particelle: 187, 553, 413, 577, 412, 578, 576, ACQUA DEMANIO. FOGLIO 51 particelle: 111, 1236, 1220, 1229, 717, 1218, 1230, 1217, 1216, 95, 1329, 1331, 1252, 715, 1330, 1332.

Comune di Altare

FOGLIO I particelle: 253, 252, 251, 202, 201, 274, 250, 200, 249, 256, 239, 198, 236, 197, 195, 193, 418, 579, 199, 254, 237. FOGLIO 6 particelle: 571, 569, 568, 43, 68, 562, 236, 226, 564, 228, 250, 575, 331, 335, 73, 334, 332, 92, 94, 95, 121, 122, 97, 128, 131, 133, 141, 142, 145, 156, 169, 241, 567, 50, 543, 54, 55, 56, 163, 76, 34, 75, 90, 573, 330, 91, 72, 535, 336, 326. FOGLIO 7 particelle: A, 107, 105, 72, 74, 113, 35, 138, 144, 120, 128, 33, 133, 34, 59, 90, 55. FOGLIO 8 particelle: 172, 174, A, 175, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 153, 165, 166, 305, 304, 143, 141. FOGLIO 9 particelle: 152, 155, 199, 98, 385. FOGLIO 10 particella: 11. FOGLIO 11 particelle: 8, 6, 17, 12, 5, 4, 11, 13, 1, 15.

Comune di Carcare

FOGLIO 12 particella: Il. FOGLIO 11 particelle: 216, 209, 212, 450, 207, 509, 562, 560, 559, 192, 186, 442, 195, 441, 446, 213, 447, 445, 214, 448, 449, 188, 450, 11. FOGLIO 4 particelle: 111, 113, 114, 115, 135, 136, 354, 565, 408, 407, 406, 109, 112, 84, 83, 85, 60, 62, 73, 75, 76, 420, 540. FOGLIO 7 particelle: 29, 22, 24, 14, 15, 4, 294, 3, 2, 5, 16, 25, 40. FOGLIO 7/A particelle: 568, 310, 6. FOGLIO 11 particelle: 131, 130, 414, 101, 53, 397, 56, 338, 54, 55, 41, 42, 18, 1, 262, 263, 340, 513, 555, 557.

Comune di Cairo Montenotte

FOGLIO 13 particelle: 193, 150, 143, 142, 190, 132, 130, 131, 136, 467, 135, 134, 466, 141, 342, 133,137, -149-121, 495, 144, 499, 149, 496, 500, 498, 497, 145, 148, 146, 85, 147, 86, 84, 89, 87, 211, 210, 209, 208, 207, 204, 202, 206, 384, 205, 260, 275, 259, 258, 274, 257, 256, 417, 296, 272, 295, 311, 415, 312, 151, 75, 81, 76, 152, 71, 495, 155, 120, 70, 470, 119, 154, 69, 68, 67, 377, 118, 117, 116. FOGLIO 20 particelle: 164, 163, 296, 297. FOGLIO 21 particelle: 647, 646, 644, 648, 622, 585, 584, 507, 505, 503, 502, 501, 500, 423, 422, 421, 415, 414, 4r3, 333, 187, 192, 193, 666, 188, 317, 319, 318, 747, 315, 311, 314, 322, 409, 401, 402, 403, 912, 874, 875, 497, 496, 495, 489, 393, 488, 702, 479, 481, 483, 482, 480, 475, 574. 474. 686. 851. 558. 557. 551. 550. 549. 764. 548. 766. 547. 613. 632. 835. 636. 637. 316. 320, 872, 859, 834, 635. FOGLIO 22 particelle: 241, 242, 196, 243, 245. FOGLIO 32 particelle: 84, 1011, 698, 285, 75, 59, 345, 284, 60, 38, 22, 1009, 902, 972, 31, 653, 1201, 1199, 55, 1012, 118, 1020, 33, 1191, 1021, 1194, 1017, 1019, 697, 1195, 1198, 1196, 1197, 1193, 1190, 54, 56, 57, 285, 276, 275. FOGLIO 34 particelle: 118, 458, 115, 89, 298, 299, 67,133, 297, 65, 311, 293, 291, 412, 279, 276, 289, 218, 215, 387, 319, 358, 357, 443, 356, 355, 4, 3, 435, 440, 441, 2, 432, 442, 205, 216, 129, 464, 253, 213, 252, 159, 294, 69, 458, 5, 297, 306. FOGLIO 36 particelle: 509, 300. FOGLIO 51 particelle: 17, 116, 12, 15, 16, 11, 117, 139, 10, 5, 4, 3, 134, 23, 162, 123, 42, 122, 65, 38, 94, 92, 109, 133. FOGLIO 70 particelle: 147, 146, 253, 347, 144, 89, 437, 75, 319, 390, 66, 65, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 21, 18, 20, 19, 17, 38, 4, 5, 17, 22, 33, 50, 51, 160, 60, 67, 76, 68, 204, 69, 183, 513, 514. FOGLIO 71 particelle: 205, 204, 202, 64, 443, 415, 49. FOGLIO 77 particelle: 355, 299, 698, 297, 173, 279, 264, 270, 272, 277, 282, 285, 108, 305, 138. FOGLIO 78 particelle: 8, 7, 43, 1, 3, 38. FOGLIO 81 particelle: 49, 2, 54,17. FOGLIO 86 particelle: 15, 4, 2, 181, 1, 3, 138, 185, 184, 180, 95, 64, 23, 19. FOGLIO 87 particelle: 538, 548, 531, 651, 562, 592, 605, 285, 534, 480, 564, 632, 618.

ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (Terreni soggetti ad Esproprio)

Comune di Quiliano

FOGLIO 51 particelle: 113, 450, 124, 123, 122, 720.

Comune di Cairo Montenotte

FOGLIO 13 particelle: 132, 467, 136, 135, 134, 466, 133, 141, 137, 121, 495, 499, 144, 496, 500, 498, 142, 497, 145, 146, 143.

IL PROGETTO

Il progetto "Emergenza gas — Incremento della capacità di rigassificazione: progetto di ricollocazione nell'alto Tirreno della FSRU Golar Tundra e del nuovo collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas naturale" è finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, tramite un mezzo navale tipo FSRU per consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di Gas Naturale Liquido, nonché le infrastrutture e opere connesse e funzionali, per la collocazione e il mantenimento dell'Unità FSRU in sito e per il trasferimento del gas naturale tramite condotta di allaccio alla rete di trasporto esistente.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ormeggio a torretta a circa 2 miglia nautiche (circa 4km) dalla costa ligure di ponente di fronte a Vado Ligure, dell'ormeggio di un mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) in corrispondenza del sistema di ormeggio a torretta e delle connesse infrastrutture per l'allacciamento, l'impianto PDE di Quiliano che conterrà le apparecchiature di filtraggio e misura del gas naturale e il relativo collegamento con l'approdo costiero, il collegamento dall'impianto PDE alla esistente Rete Nazionale Gasdotti tramite una nuova condotta.

La lunghezza complessiva delle condotte è di circa 32,8 km di cui 4,2 km a mare. L'FSRU potrà stoccare fino a 170.000 mila metri cubi di Gas Naturale Liquefatto, rigassificarlo e trasferirlo alla Rete Gasdotti, assicurando un flusso annuo di almeno 5 miliardi di standard metri cubi di gas naturale equivalente nella rete nazionale.