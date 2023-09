Auto si cappotta a Tovo San Giacomo: una ferita trasportato al Santa Corona

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 8.15 per un incidente avvenuto a Tovo San Giacomo in via Briffi.

Un'auto infatti si sarebbe cappottata con le cause che sono ancota da accertare.

Immediato l'intervento sul posto dell'automedica del 118, di un'ambulanza di Pietra Soccorso e dei vigili del fuoco.

La persona coinvolta, con una sospetta frattura alla spalla, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento la strada è interrotta al transito veicolare per permettere i rilievi da parte dei carabinieri e la rimozione del veicolo.