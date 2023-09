Politica |

Comprensivo di Quiliano contro il rigassificatore, il M5S: "Considerazioni di Toti sono intimidatorie e totalmente incoerenti"

"L'attacco alla libertà scolastica è inqualificabile e mostra ulteriormente il metodo adottato dal Presidente, fortemente irrispettoso verso le libertà democratiche"

"La presa di posizione dell'Istituto Comprensivo di Quiliano nei confronti della Regione Liguria a proposito dell'installazione del rigassificatore a Vado Ligure è un atto di civiltà e di senso civico. Il Movimento 5 Stelle appoggia sentitamente la delibera della scuola". A dirlo sono i pentastellati della provincia di Savona tramite la coordinatrice Stefania Scarone. "L'istituto è stato oggetto di un duro attacco da parte del Governatore Toti il quale ha affermato che 'l’Istituto ha sottoscritto un documento che viola qualsiasi principio di libera istruzione e che infrange le basi dell'educazione civica'. Dal nostro punto di vista è esattamente l'opposto, queste considerazioni sono intimidatorie e totalmente incoerenti visto che l'educazione civica dal secondo dopoguerra ad oggi si fonda sulla libera istruzione e sulla libertà di insegnamento, quindi non può esistere violazione alcuna - puntualizza il M5S - Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo di Quiliano ha stilato un documento nel quale esprime un forte dissenso nei confronti dell'installazione del rigassificatore al largo di Vado Ligure poiché, tra l’altro ,andrebbe a compromettere le campagne di Valleggia e Quiliano, della Valbormida, dei comuni costieri da Varazze a Noli e rappresenterebbe un serio pericolo per la salute dei cittadini". "Inoltre la libertà di apprendimento degli studenti sarebbe a rischio se la scuola non dovesse mettere al corrente le famiglie e nascondesse le evidenze. Un plauso dunque alla Dirigente e a tutto il gruppo docente. Al di la di come la si pensi sulla questione rigassificatore e dove il M5S è fortemente contrario, l’attacco di Toti verso la libertà scolastica è inqualificabile e mostra ulteriormente il metodo adottato dal Presidente, fortemente irrispettoso verso le libertà democratiche" conclude Stefania Scarone, coordinatrice provinciale M5S.

Comunicato Stampa

