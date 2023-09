Rigassificatore, i Giovani Democratici dicono no: "Progetto che non risponde alle esigenze della transizione ecologica"

Si è concluso ieri sera alla società di Lavagnola, a Savona, il dibattito sulla nave rigassificatrice promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici, la giovanile del PD.

Sono intervenuti il segretario provinciale del PD savonese Emanuele Parinello, il consigliere regionale Roberto Arboscello e il segretario provinciale dei giovani democratici di Savona Andrea Ferrari.

"Come giovanile ci abbiamo messo poco a dire di no al progetto della nave rigassificatrice - dice Ferrari - non porta nessun vantaggio a livello industriale, crea dei problemi a livello turistico e dei grossi problemi a livello ambientale. Inoltre condanniamo fortemente il metodo: non esiste che un presidente di regione faccia sapere solo tramite i giornali l'arrivo di questa nave e che se dici no ti venga dato del terrapiattista: è inaccettabile".

"Noi però abbiamo fatto un passo in più - continua il segretario dei giovani del PD - ovvero noi siamo contro l'arrivo di questa nave ma vogliamo che questo tipo di sistema non venga più usato, perché come vogliamo che il nostro mare sia pulito, vogliamo che anche il mare del nostro vicino sia pulito".

Ferrari conclude poi rimarcando come, secondo i Giovani Dem, "il progetto non risponde all’esigenza sempre più pressante, visti i cambiamenti climatici in atto e sotto gli occhi di tutti, di attuare politiche finalizzate alla transizione energetica ed ecologica in linea con le missioni del Piano di Ripresa e Resilienza".