Toti assente al Consiglio Regionale, Arboscello (PD): "Sfugge il confronto sul tema"

Il consigliere savonese: "I sindaci si stanno organizzando da soli per informare i cittadini sui rischi del progetto"

Né il presidente Toti né l'assessore alla Infrastrutture di Regione Liguria, Giampedrone, hanno partecipato al consiglio regionale di stamani per altri impegni istituzionali, facendo così slittare alla prossima seduta utile l'interrogazione sul collocamento a Vado Ligure della nave rigassificatrice Golar Tundra presentata dal consigliere del Pd, Roberto Arboscello. "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha sicuramente paura di un confronto con il territorio savonese sul progetto del rigassificatore a Vado Ligure, i sindaci si stanno organizzando da soli per informare i cittadini sui rischi del progetto" ha dichiarato il consigliere dem savonese all'agenzia Ansa a margine dei lavori dell'assemblea legislativa ligure. La risposta dovrebbe arrivare in forma scritta nelle prossime ore, ma Arboscello continua: "Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ritrattato il suo annuncio di venire sui territori del savonese a spiegare il progetto del rigassificatore a Vado Ligure, a pochi giorni dalla promessa fatta ai sindaci Toti ha ritrattato riconvocando gli stessi incontri con i sindaci a Genova in piazza De Ferrari - interviene Arboscello -. La mia interrogazione chiedeva i motivi per cui il presidente Toti ha fatto questa scelta? In aula la mia interrogazione era assegnata al presidente Toti e all'assessore Giampedrone entrambi assenti, per cui siccome il governatore ha annunciato una diretta Facebook domani alle 15 per confrontarsi con i cittadini sul tema del rigassificatore, gli chiederò di rispondermi almeno su Facebook".

